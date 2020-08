LIVE - Barcellona-Napoli 2-0 (10' Lenglet, 22' Messi): il Var annulla il secondo gol della Pulce (Di sabato 8 agosto 2020) premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE40' - L'arbitro ferma il gioco. Calcione di Koulibaly che di fatto atterra Messi da dietro, molto probabile che il Var dia il calcio di rigore al Barcellona. Leggi su tuttonapoli

calciomercatoit : ?41’ - Proteste veementi del #Barcellona per un contatto #Koulibaly-#Messi in area: check in corso ???… - Diego31883 : RT @cmdotcom: #ChampionsLeague, la MOVIOLA LIVE di #BarcellonaNapoli: #Lenglet spinge, l'1-0 era irregolare. Annullato un gol a #Messi http… - cmdotcom : #ChampionsLeague, la MOVIOLA LIVE di #BarcellonaNapoli: #Lenglet spinge, l'1-0 era irregolare. Annullato un gol a… - Notiziedi_it : Live Barcellona-Napoli 2-0 Messi raddoppia con una magia - Elyrossonera : RT @Eurosport_IT: ??23' - CHE GOL DI MESSI ?? Raddoppia il Barca con una magia della Pulce: Napoli sotto 3-1 tra a/r ?? IL LIVE: https://t.… -