L’Equipe punta su Pochettino per il dopo Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Ad appena un anno di distanza dall’avvincente televonela che l’estate scorsa si consumò per scoprire chi sarebbe stato il successore di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, si ricomincia. È infatti di poco fa la notizia ufficiale che la dirigenza bianconera ha esonerato Maurizio Sarri dalla guida della prima squadra e già si parte con il toto allenatori Sarebbe Pochettino, secondo L’Equipe, il primo nome il lista per sostituire Maurizio Sarri alla guida della Juventus dopo l’esonero a causa della sconfitta in Champions. Secondo il quotidiano sportivo francese ci sarebbe anche il nome di Roberto Mancini che la dirigenza bianconera starebbe considerando L'articolo L’Equipe punta su Pochettino per il dopo ... Leggi su ilnapolista

