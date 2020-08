L’aumento delle pensioni di invalidità civile al 100% da 285 a 648 euro (Di sabato 8 agosto 2020) Nel DL Agosto varato ieri dal governo Conte (salvo intese) è previsto l’aumento delle pensioni di invalidità già dai 18 anni, che arriveranno “fino a 648 euro al mese per 13 mensilità”. “Consideriamo una misura di civiltà aver previsto nel decreto di Agosto un sostanziale e altrettanto significativo aumento delle pensioni di invalidità civile al 100% a partire dai 18 anni, che passano dagli attuali 285 euro fino a 648 euro al mese per tredici mensilità”. Lo affermano in una nota i senatori del MoVimento 5 Stelle della commissione Lavoro di palazzo Madama.”Parliamo di una categoria di cittadini che per troppi anni non ha avuto il giusto sostegno da parte ... Leggi su nextquotidiano

