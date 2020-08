Juventus-Lione, l’annuncio di De Ligt nel post-gara: “Adesso dovrò operarmi, ho un problema…” (Di sabato 8 agosto 2020) Operazione in vista per Matthijs De Ligt.Nel post-partita di Juventus-Lione - gara che ha decretato l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League - diversi calciatori bianconeri sono intervenuti ai microfoni della stampa. Tra questi, anche il giovane difensore centrale olandese, che convive da qualche settimana con un dolore alla spalla destra che non gli ha consentito di rendere al meglio durante questo finale di stagione. Oltre al dispiacere per la sconfitta nel doppio confronto con la compagine francese, il classe 1999 ha annunciato l'imminente operazione che lo costringerà ad andare sotto i ferri."Adesso dovrò operarmi alla spalla, è qualcosa che deve essere fatto: quello sarà il mio focus adesso. Ovviamente sono ... Leggi su mediagol

