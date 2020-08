Incidente Giro di Polonia, Groenewegen drastico: “non voglio pensare al ciclismo nei prossimi mesi” (Di sabato 8 agosto 2020) L’Incidente che lo ha visto protagonista nella prima tappa del Giro di Polonia non gli ha lasciato solo conseguenze fisiche, ma anche e soprattutto psicologiche per quanto accaduto a Fabio Jakobsen. Per questo motivo Dylan Groenewegen ha deciso di allontanarsi dal ciclismo, almeno per un periodo, così da superare questa brutta botta che lo ha provato nello spirito. Questa la sua ammissione a NOS: “non volevo far male a nessuno, sia chiaro, ma è chiaramente colpa mia. Ho deviato dalla mia traiettoria e non è consentito. Al momento non riesco a pensare ad altro che a Fabio e alla sua famiglia. Spero che riprenda al più presto. Ho capito subito che era qualcosa di grave. Ho visto i suoi compagni andargli attorno e ho capito che non stava ... Leggi su sportfair

ansacalciosport : Ciclismo, Giro Polonia: incidente a Delage, finisce in ospedale. Il francese è caduto nella 3/a tappa e trasportato… - bornjuventino : RT @Eurosport_IT: Altro incidente al Giro di Polonia! ?? Mickaël Delage cade a metà gara, per fortuna è cosciente ed è stato trasportato in… - Eurosport_IT : Altro incidente al Giro di Polonia! ?? Mickaël Delage cade a metà gara, per fortuna è cosciente ed è stato trasporta… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro della Polonia: incidente per Delage, finisce in ospedale - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro della Polonia: incidente per Delage, finisce in ospedale -