Harry e Meghan vanno contro la regina e riaprono la loro fondazione - (Di sabato 8 agosto 2020) Francesca Rossi Harry e Meghan avrebbero cambiato idea, decidendo di non chiudere più la Sussex Royal Foundation, il loro ente benefico mai diventato operativo e per rilanciarlo ne hanno cambiato il nome, scegliendo un acronimo di cui nessuno conosce, per ora, il significato La nuova mossa di Harry e Meghan ha disorientato fan ed esperti reali, che si stanno chiedendo quali siano davvero i piani per il futuro dei duchi non più altezze reali. A ben guardare la situazione appare piuttosto confusa e solo i Sussex potrebbero aiutarci a ricomporre un puzzle che, in apparenza, non nasconde nessuna vera figura. Cerchiamo di ricostruire i fatti per come li conosciamo. Stando alle notizie riportate dall’Express Harry e Meghan avrebbero deciso di ... Leggi su ilgiornale

ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 8.8.2020 To:USA PRESIDENT MR.D.J.TRUMP – FROM: R.PAU ITALIAN TRADE.UNIONS MINISTER IN POLITICAL ASYLUM… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 8.8.2020 To:USA PRESIDENT MR.D.J.TRUMP – FROM: R.PAU ITALIAN TRADE.UNIONS MINISTER IN POLITICAL ASYLUM… - CorriereUmbria : Meghan Markle, Harry e l'oroscopo. La passione della moglie del principe e la ditta da cui si rifornisce #meghan… - frank9you : RT @VanityFairIt: La duchessa di Sussex tornerà a farsi vedere venerdì 14 agosto durante «The 19th Represents Virtual Summit», dove intervi… - VanityFairIt : La duchessa di Sussex tornerà a farsi vedere venerdì 14 agosto durante «The 19th Represents Virtual Summit», dove i… -