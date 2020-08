Gundam di 18 metri muove i primi passi (Di sabato 8 agosto 2020) Giappone: a Yokohama ma slitta ancora l’apertura della Factory, inizialmente prevista per il prossimo ottobre Continuano i preparativi per la grande apertura della ‘Gundam Factory’, un’area espositiva a Yokohama, in Giappone, dedicata al popolare robot di anime e manga. A causa della pandemia di coronavirus, l’inaugurazione, prevista… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Gundam metri Gundam di 18 metri muove i primi passi Corriere Nazionale Gundam: un video dal Giappone ci mostra la riproduzione 1:1 in movimento

In Giappone un Gundam gigante ha mosso i primi passi

