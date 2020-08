Gabriel Garko smentisce: «Non parteciperò al GF Vip» (Di sabato 8 agosto 2020) Gabriel Garko Lo spoiler di Patrizia De Blanck sul Grande Fratello Vip si è rivelato infondato, almeno per quanto riguarda Gabriel Garko. Il nome dell’attore torinese, infatti, non sarà tra coloro che andranno a formare il cast della quinta edizione del reality di Canale 5, al via a settembre con Alfonso Signorini alla conduzione. “non ho capito bene cosa sia successo… ma scrivo queste righe, per smentire la mia partecipazione al gf vip… Bacioni” si legge in una delle stories pubblicate da Garko su Instagram, con tanto di post in cui aggiunge “Fake news“. La De Blanck, che ha annunciato che sarà tra i concorrenti del GF Vip 5, aveva fatto il nome di Gabriel insieme a quelli di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Lui ... Leggi su davidemaggio

