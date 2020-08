Formula 1 – Concluse le FP3 di Silverstone: Mercedes ancora in vetta, Leclerc 6° [TEMPI] (Di sabato 8 agosto 2020) Cambiano i giorni del weekend, cambiano le sessioni di prove libere, ma non cambia la coppia di testa. Anche nelle FP3 di Silverstone le due Mercedes occupano le prime posizioni al termine della prima sessione del sabato. Hamilton si piazza davanti a Bottas con il tempo di 1:26.621. Terzo posto per Lando Norris che precede le due Racing Point di Hulkenberg e Stroll. Sesto posto per Charles Leclerc, primo delle Ferrari, mentre Vettel è 13°. Nervoso Max Verstappen: l’olandese della Red Bull si ferma al 7° posto ma viene rallentato involontariamente da Stroll durante un ottimo giro nei minuti finali.L'articolo Formula 1 – Concluse le FP3 di Silverstone: Mercedes ancora in vetta, Leclerc ... Leggi su sportfair

La prima sessione di prove libere del Gran Premio del 70° Anniversario della Formula 1 ha visto Charles Leclerc e Sebastian Vettel occupare rispettivamente la quinta e la settima posizione nella class ...

Formula 1, Siamo di fronte alla Mercedes più forte della storia?

Siamo ormai a ridosso del quinto gran premio della stagione di Formula 1 più atipica che si ricordi, in un 2020 che sembra voler scardinare lo status quo. Rimanendo nel perimetro del paddock, invece, ...

