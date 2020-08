FIFA 21, eliminate dal videogioco due esultanze controverse (Di sabato 8 agosto 2020) Su FIFA 21 non sarà più possibile vedere due esultanze che tendono a esacerbare gli animi della community. EA Sports, produttore del popolare videogioco di calcio FIFA, ha fatto sapere che nella prossima versione del gioco mancheranno due esultanze sgradite a molti membri della community. L’azienda ha preso atto del fatto che quel tipo di festeggiamento dopo un gol era spesso utilizzato dai giocatori online per irridere l’avversario e rendere “tossico” l’ambiente. Per evitare il ripresentarsi di questa condizione ha quindi deciso di eliminare completamente le due esultanze in questione su FIFA 21. La scelta di EA Sports rientra in una serie di decisioni tese a minimizzare il rischio di alimentare ... Leggi su bloglive

