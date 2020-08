Coronavirus Italia, bollettino del 7 agosto: 249.756 casi totali, 3 morti in 24 ore (Di sabato 8 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 249.756. Le vittime, in totale, sono 35.190, con 3 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 6). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 552 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky

