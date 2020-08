Atina, movida senza regole, assembramenti e clienti senza mascherine: chiuso noto locale (Di sabato 8 agosto 2020) Nella mattinata odierna, ad Atina, i carabinieri della locale Stazione, insieme a quelli della Stazione di Sant’Apollinare e della Sezione radiomobile della Compagnia di Cassino, a seguito anche di numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini del luogo, hanno proceduto al controllo di un noto locale del centro cittadino di proprietà di un 38enne originario della capitale. Nel corso dell’ispezione i militari hanno accertato che nella parte esterna dell’esercizio, circoscritta da una recinzione, era presente un elevato numero di avventori, tutti sprovvisti di dispositivi di protezione individuale, di mascherine, che creavano una situazione di forte assembramento. Al gestore, quindi, veniva contestata la violazione delle relative norme previste dal DPCM del 14 luglio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

