Atalanta, Gasperini perde un altro big per la sfida con il PSG: più grave del previsto l’infortunio di Gollini (Di sabato 8 agosto 2020) Non solo Ilicic, anche Gollini salterà Atalanta-Paris Saint-Germain, match valido per i quarti di finale di Champions League. Il portiere nerazzurro, infortunatosi nell’ultima sfida di Serie A contro l’Inter, ha riportato una lesione subtotale del crociato posteriore del ginocchio, come emerso dalla seconda risonanza magnetica eseguita nella giornata di oggi. Adesso Gollini si sottoporrà ad altre visite per capire il da farsi, ma ciò che è certo è che non potrà prendere parte alla Final Eight di Lisbona.L'articolo Atalanta, Gasperini perde un altro big per la sfida ... Leggi su sportfair

