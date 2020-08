Anche il Napoli dice addio alla Champions, il Barcellona vince 3-1 (Di sabato 8 agosto 2020) agi - Serata nera per il Napoli che al Camp Nou non fa il miracolo e viene eliminato agli ottavi di finali della Champions League. Troppo cinico e concreto il Barcellona che vince 3-1 senza troppi affanni. A parte un inizio veemente degli ospiti con un palo di Mertens dopo 120 secondi, i blaugrana, che a Napoli avevano pareggiato 1-1, sbloccano il match al 10' con Clement Lenglet, autore di un colpo di testa su calcio d'angolo (ma c'era una spinta su Demme), e raddoppiano al 23' con una prodezza di Messi, circondato da tre difensori partenopei. Il numero 10 argentino firma Anche il tris al 30' ma il Var annulla il gol. Il Var invece assegna un rigore ai padroni di casa qualche minuto prima della fine del primo tempo: penalty realizzato da Suarez che spiazza Ospina. Nel recupero ... Leggi su agi

Napoli, anche Osimhen alla tv: «Guarderò la gara con il Barça» Il Mattino Il Napoli si schianta a Barcellona. Non basta il cuore azzurro

Nel primo tempo i gol della squadra di Setien vengono facilitati da un atteggiamento molle e disinvolto della difesa del Napoli e anche dall’arbitro Cakir, confusionario e impreciso, e dal Var che non ...

Dopo Roma in Europa League, il Napoli segue il destino della Juve in Champions League. Fuori, stagione ufficialmente chiusa: finalmente, dirà qualcuno. Una squadra per sera: ci restano l’Atalanta e l’ ...

