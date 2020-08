Amministrative, nasce la lista “Guardia sei tu”: Sebastianelli candidato sindaco (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 5 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – nasce la lista civica “Guardia sei tu”, un progetto condiviso e democratico che vuole mettere in risalto il cittadino e i suoi bisogni, un lavoro di cooperazione e apertura nei confronti di ogni guardiese, ponendolo al centro dell’attenzione e dell’operato amministrativo. Dopo il periodo pandemico appena vissuto, è emerso il bisogno di concentrarci sul cittadino visto come individuo,sulle sue reali necessitàe, al contempo, in ognuno di noi si è fortemente sviluppato un grande senso di radicamento alle nostre radici. “Guardia sei tu” non si accontenta e, in continuità con l’esperienza di buon governo degli ultimi anni, è ricca di idee e innovazioni da attuare per incamminarsi in un grande progetto di sviluppo che ... Leggi su anteprima24

Concorso Comune di Roma: 1521 posti in Campidoglio, come candidarsi

Ieri – venerdì 7 agosto – sono stati resi pubblici i tre bandi con cui Roma Capitale assumerà 1521 persone. Un concorsone annunciato a inizio del 2020 e atteso da tempo, con cui saranno rimpiazzate fi ...

