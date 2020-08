Verbali Cts: Conte, perché ha rinviato la chiusura di Alzano e Nembro? (Di venerdì 7 agosto 2020) C’è una domanda che resta inevasa e a cui né il presidente del Consiglio né i suoi ministri hanno saputo mai dare un risposta convincente: perché ciò che era esiziale solo dieci giorni prima a Codogno è diventato marginale ad Alzano e Nembro, Valseriana?Ricapitoliamo i fatti. Il primo caso di Covid 19 ufficialmente accertato è del 21 febbraio, ospedale di Codogno. Nell’area se ne censiscono rapidamente altri 15. Il totale fa 16. L’esecutivo reagisce in modo repentino e allarmato, chiusura totale, zona rossa garantita da 35 posti di blocco. E bene ha fatto. Al netto delle divergenze sulla conseguenze, su un punto tutti i virologi hanno sempre concordato: il virus ha una spaventosa velocità di propagazione. Sono importanti i giorni, addirittura le ore.Il 3 marzo il ... Leggi su huffingtonpost

