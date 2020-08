Traffico Roma del 07-08-2020 ore 20:00 (Di venerdì 7 agosto 2020) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione per l’ultimo aggiornamento tornano alla normalità gli spostamenti sulle Grande Raccordo Anulare in particolare sull’ esterna tra Pontina ed Ardeatina dopo i Disagi causati da un precedente incidente migliora il Traffico in uscita da Roma sulla diramazione Roma sud ma raccomandiamo prudenza per un incidente tra Colleferro e d’anagni in direzione Napoli viaggio ancora rallentati su via Pontina verso Latina tra il bivio per la Laurentina via Fossignano prima di Aprilia per un incidente avvenuto un’ora fa in città raccomandiamo attenzione perle di Traffico causate da un incendio in prossimità di via del Cappellaccio ripercussioni sul ponte della Magliana e sull’autostrada di Fiumicino tra via Isacco Newton e la ... Leggi su romadailynews

Ancora un incendio nella zona sud di Roma. Ancora un rogo sotto il viadotto della Magliana. Le fiamme sono scoppiate venerdì 7 agosto, intorno alle 16:40 circa. Sul posto i i vigili del fuoco, la prot ...

A Roma «Diablo vive»: striscione e manifesti a un anno dall’omicidio

Decine di manifesti per ricordare il capo ultrà Fabrizio Piscitelli a un anno dal suo omicidio. «Diabolik», come lo chiamavano tutti, è stato ucciso lo scorso anno, il 7 agosto, da un killer vestito d ...

