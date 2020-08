Sovraindebitamento: tre importanti novità per combattere l’impoverimento delle famiglie (Di venerdì 7 agosto 2020) (A cura di Antonella Sciarrone Alibrandi, Prorettore dell’Università Cattolica, Ordinario di Diritto dell’economia)Tra i molti emendamenti al cosiddetto “Decreto semplificazioni”, all’esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, ce n’è uno di particolare urgenza dal punto di vista sociale e riguarda il Sovraindebitamento dei consumatori e delle famiglie. Nella crisi economica che ha già investito il nostro Paese per effetto della pandemia, stiamo assistendo a un aumento del tasso di disoccupazione, a un repentino deterioramento dei redditi dei privati e alla conseguente crescita dei “crediti problematici”.In questo scenario, le nuove disposizioni sul Sovraindebitamento contenute nel Codice della ... Leggi su huffingtonpost

Tra i molti emendamenti al cosiddetto “Decreto semplificazioni”, all’esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, ce n’è uno di particolare urgenza dal punto di ...Contrarre debiti verso terzi in maniera molto superiore alle proprie possibilità economiche è un fenomeno non del tutto nuovo, ma in rapida crescita negli ultimi anni anche a causa delle crisi economi ...