Smart working, Facebook premia con 1000 euro i dipendenti che lavorano da casa (Di venerdì 7 agosto 2020) Smart working e coronavirus. Massicciamente introdotto dalle aziende di tutto il mondo come risposta concreta all’emergenza Covid, adesso rischia di diventare permanente. Con annessi costi e benefici. È così, infatti, che Facebook, secondo quanto riporta la Cnn, ha deciso di estendere il lavoro da casa ai propri dipendenti fino al luglio del prossimo anno (la foto in alto è di Gerd Altmann da Pixabay). La casa diventa un ufficio “Sulla base delle indicazioni degli esperti sanitari e di quelli governativi, stiamo permettendo ai dipendenti di continuare a lavorare volontariamente da casa. Fino al luglio 2021”, ha dichiarato Nneka Norville, portavoce di Facebook. Il colosso di ... Leggi su velvetgossip

agorarai : 'Quello che abbiamo visto e vissuto ad oggi non è smart working ma un telelavoro male organizzato. Per fare davvero… - agorarai : 'Con lo smart working è più facile vedere chi lavora. Con lo smart working vero in trasparenza si vede il contribut… - sole24ore : Al mare o in montagna, il 20% delle prenotazioni è per smart working - soft_bus : Nonostante oggi l’Italia sia sostanzialmente uscita dalla fase emergenziale, Software Business ha deciso di continu… - lrspcs : @usato_di_sicuro Lo smart working fa parte delle moderne tecnologie, non possiamo tornare al medioevo solo per prot… -