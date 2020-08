Sicilia: finanziamenti a coop lavoratori che rilevano imprese, caso a Scicli (2) (Di venerdì 7 agosto 2020) (Adnkronos) – ‘L’incontro fra la capacità operativa di ConfeserFidi ‘ dichiara l’A.d. del confidi, Bartolo Mililli ‘ e la capacità e volontà di riscatto di questi lavoratori responsabili ha prodotto un progetto che riaccende la speranza di ripresa in un Paese martoriato dalla pandemia e in un Mezzogiorno fin troppo provato dalla crisi economica”.‘Abbiamo creduto fortemente nel progetto della cooperativa ‘Assteas’ ‘ aggiunge Dario Sirugo, responsabile area Finanza agevolata di ConfeserFidi – e lo abbiamo incoraggiato perché instilla una goccia di ‘concime’ innovativo in un terreno produttivo fertile ma colpito da ‘siccità gestionale'”. ‘Questa prima esperienza ‘ conclude Rita Capitelli, responsabile ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Sicilia: finanziamenti a coop lavoratori che rilevano imprese, caso a Scicli (2)... - TV7Benevento : Sicilia: finanziamenti a coop lavoratori che rilevano imprese, caso a Scicli... - danilologiudice : RT @QdSit: Via libera ai finanziamenti per dieci milioni di euro assegnati alla Sicilia da una delibera Cipe dell’aprile dello scorso anno… - marcofalconect : RT @QdSit: Via libera ai finanziamenti per dieci milioni di euro assegnati alla Sicilia da una delibera Cipe dell’aprile dello scorso anno… - QdSit : Via libera ai finanziamenti per dieci milioni di euro assegnati alla Sicilia da una delibera Cipe dell’aprile dello… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia finanziamenti Sicilia: finanziamenti a coop lavoratori che rilevano imprese, caso a Scicli Affaritaliani.it Sicilia: finanziamenti a coop lavoratori che rilevano imprese, caso a Scicli

Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - La volontà del legislatore nazionale, espressa col Dl “Rilancio” convertito in legge, di estendere l’operatività dei 32 consorzi fidi 106 italiani alla gestione di fondi ...

Alluvione Palermo, stanziati 900mila euro per privati e imprese

Approvato dall’Assemblea regionale siciliana il testo dell’emendamento che conferma la disponibilità di 900mila euro per il Comune di Palermo per i danni subiti dai cittadini e alle imprese con l’allu ...

Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - La volontà del legislatore nazionale, espressa col Dl “Rilancio” convertito in legge, di estendere l’operatività dei 32 consorzi fidi 106 italiani alla gestione di fondi ...Approvato dall’Assemblea regionale siciliana il testo dell’emendamento che conferma la disponibilità di 900mila euro per il Comune di Palermo per i danni subiti dai cittadini e alle imprese con l’allu ...