Sarah Kohr – Fuga sulle Alpi la serie di film tv tedeschi su Rai 2 in seconda serata (Di venerdì 7 agosto 2020) Sarah Kohr Fuga sulle Alpi su Rai 2 venerdì 7 agosto il primo film di una serie tedesca Sarah Kohr è una nuova detective che dobbiamo imparare a conoscere soprattutto se amiamo i film tv dalle venature giallo – thriller che imperversano su diversi canali Rai, Mediaset, Sky, Discovery. La protagonista è un’investigatrice della polizia che usa ogni mezzo, anche travestimenti, lavori sotto copertura per risolvere i casi e assicurare alla giustizia i criminali. Il primo episodio in onda questa sera in prima tv dalle 23:00 su Rai 2 è del 2014 poi il progetto si è bloccato ed è passato di mano mantenendo però Lisa Maria Potthoff nei panni di Sarah ... Leggi su dituttounpop

darkap89 : Prime Time TV Ratings ????20.7.2020 ????Npo1 |Factual: La più bella della classe| 26,6% ????M6 |???À fond| 20,4% ????Rai1 |S… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Kohr Guida Tv Venerdì 7 agosto Dituttounpop Sarah Kohr – Fuga sulle Alpi la serie di film tv tedeschi su Rai 2 in seconda serata

Sarah Kohr è una nuova detective che dobbiamo imparare a conoscere soprattutto se amiamo i film tv dalle venature giallo – thriller che imperversano su diversi canali Rai, Mediaset, Sky, Discovery. La ...

Sarah Kohr è una nuova detective che dobbiamo imparare a conoscere soprattutto se amiamo i film tv dalle venature giallo – thriller che imperversano su diversi canali Rai, Mediaset, Sky, Discovery. La ...