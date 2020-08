Napoli, Inler: “Contro il Barcellona vincerà chi sarà mentalmente più forte” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Il Barça è il Barça. Con il Covid-19 è cambiato tutto, chi è mentalmente più forte, vince. Il Napoli può recuperare palla a centrocampo e partire di contropiede per far male. Devono godersi questa partita, con gioia e concentrazione si arriva a grosse prestazioni”. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista dei partenopei, Gokhan Inler, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Ho fatto bene, ma si può sempre fare meglio, altrimenti avremmo vinto lo scudetto (ride, ndr) – ha proseguito lo svizzero ricordando la sua esperienza a Napoli – Abbiamo vinto due Coppa Italia ed una SuperCoppa, dopo Maradona al Napoli non ci sono state coppe, sono orgoglioso di aver portato qualche trofeo a ... Leggi su sportface

