MotoGP, Fabio Quartararo il più veloce nelle libere di Brno (Di venerdì 7 agosto 2020) MotoGP, le prove libere del GP della Repubblica Ceca. Fabio Quartararo il più veloce. Brno (REPUBBLICA CECA) – MotoGP, le prove libere del GP della Repubblica Ceca. Il venerdì di Brno si è aperto nel segno di Fabio Quartararo. E’ il suo il crono più veloce davanti a Franco Morbidelli e Miguel Oliveira, distanziati tutti di meno di un decimo. In proiezione qualifiche gli italiani sono chiamati ad una terza sessione importante per cercare di ottenere il pass per la Q2. L’unico ad avere la certezza, in questo momento, di evitare il primo turno è Franco Morbidelli. Championship leader @FabioQ20 leads a ... Leggi su newsmondo

