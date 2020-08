Milan, Boban: Rifarei tutto - Calcio (Di venerdì 7 agosto 2020) È un Zvonimir Boban a tutto campo quello che si confida alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. In primis, il croato è in vancaza e non intende perdersi nemmeno un minuto del suo relax. Le rivelazioni però non mancano. A partire dal Milan, il suo Milan , che ... Leggi su sportevai

Gazzetta_it : #Boban “Rifarei tutto. @Ibra_Official è un genio e #Maldini resta fondamentale. Li sogno al top” @acmilan… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Juve sfonda quel muro! Boban: 'Felice per il Milan' Tutte le notizie ??… - Milannews24_com : Gazzetta dello sport- Cuore Boban: «Felice per il Milan» - marcobremb : RT @milan_corner: Una ipotesi è che Boban si sia voluto smarcare dal progetto Milan alla prima occasione utile, l'altra invece è che sia co… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Milan: #Boban parla alla #GazzettadelloSport ?? “#Pioli è un ottimo allenatore, ci siamo sen… -