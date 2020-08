Man of Medan arriva anche su Xbox Game Pass (Di venerdì 7 agosto 2020) Il catalogo di Xbox Game Pass si amplia ulteriormente con l’arrivo di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, già disponibile per Xbox One Dai creatori di Until Dawn, Supermassive Games, la serie di The Dark Pictures Anthology è iniziata lo scorso anno con Man of Medan, un titolo che ha sicuramente diviso diametralmente sia il pubblico sia la critica. Fra chi lo ha apprezzato e chi ne ha sottolineato le infelici scelte sceneggiative, specialmente per quel che riguarda la scrittura dei personaggi, è innegabile che il titolo abbia avuto un più che buono successo, tanto da convincere gli sviluppatori a proseguire la serie con Little Hope. Sin da ieri, però, potete giocare The Dark Pictures Anthology: Man of ... Leggi su tuttotek

