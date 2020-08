Mamma orsa e i suoi quattro cuccioli avvistati in Abruzzo: la passeggiata in notturna per le vie di un paese – Video (Di venerdì 7 agosto 2020) Una passeggiata notturna tra le vie della frazione San Sebastiano dei Marsi, “paese dell’orso”, a Bisegna in Abruzzo. È quanto si è concessa l’orsa Amarena con i suoi quattro cuccioli. La scena è stata condivisa sui social. Il paese è famoso per essere un luogo accogliente per l’esemplare che da anni si aggira per le sue strade. Recentemente l’orsa è stata anche immortalata mentre faceva un bagno in un laghetto, sempre insieme ai suoi piccoli. L'articolo Mamma orsa e i suoi quattro cuccioli avvistati in Abruzzo: la ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Mamma orsa e i suoi quattro cuccioli avvistati in Abruzzo: la passeggiata in notturna per le vie di un paese – Video

