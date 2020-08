Madre e figlio scomparsi: adesso spunta un'altra auto: cosa è successo (Di venerdì 7 agosto 2020) Valentina Dardari Ancora nessuna notizia dei due. Prima di sparire la donna aveva ritirato 500 euro. Voleva ritornare a Torino? Madre e figlio scomparsi nel nulla potrebbero forse avere avuto un aiuto esterno nella fuga. Sono ormai quattro giorni, di loro non si hanno più notizie da lunedì 3 agosto, che forze dell’ordine, volontari, vigili del fuoco, sommozzatori, cani e perfino droni, sono impegnati nelle ricerche. Ma di Viviana Parisi, dj 43enne, e il suo bambino Gioele, di 4 anni, ancora nessuna traccia. adesso la procura starebbe pensando a un sequestro di persona. Ma chi può avere avuto motivo di sequestrare la donna e il bimbo? Se l’ipotesi dovesse venire confermata, la persona in questione rischierebbe fino a 12 anni di carcere. Le ipotesi sul tavolo sono più di ... Leggi su ilgiornale

