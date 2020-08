L’esilio di re Juan Carlos: in una suite da 11mila dollari ad Abu Dhabi (Di venerdì 7 agosto 2020) Il re emerito Juan Carlos non si trova né in Portogallo né in Repubblica Dominicana, il padre dell’attuale re di Spagna, in auto-esilio dopo l’esplosione del caso di corruzione che lo vede coinvolto, si troverebbe, secondo quanto riferito dalla stampa conservatrice, infatti da tutt’altra parte e senza la moglie. Juan Carlos è ad Abu Dhabi A riferire l’attuale location del re emerito è il sito conservatore spagnolo Abc. Juan Carlos ha lasciato la Spagna prima dell’annuncio ufficiale, dopo aver scritto una lettera al figlio Felipe. Lo ha fatto poche da solo e accompagnato da 4 delle sue guardie del corpo e un’altra persona che non sarebbe però la moglie. Il re emerito sarebbe ... Leggi su thesocialpost

