Juventus – Lione – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 7 agosto 2020) Oggi, 7 agosto, alle ore 21:00 va in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Lione allo stadio Allianz Stadium di Torino. La Juventus è chiamata a ribaltare il risultato di svantaggio dell’andata Dove i francesi del Lione vinsero per 1-0 grazie ad un goal realizzato da Tousart. La Juventus arriva a questa gara dopo la vittoria dello scudetto non in grandissima forma, le ultime gare non sono state del tutto positive per i bianconeri di Maurizio Sarri. Per il Lione, invece, non si conoscono le condizioni fisiche e mentali a cui arrivano a questa gara visto che di fatto ha giocato soltanto una partita ufficiale negli ultimi cinque mesi. Juventus – Lione – ... Leggi su giornal

