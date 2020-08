Juventus, giusto esonerare Sarri? Un’annata tortuosa e senza acuti (Di venerdì 7 agosto 2020) La Juventus è fuori dalla Champions League agli ottavi di finale. Un risultato estremamente deludente, soprattutto se si considerano le aspettative di inizio stagione che i tifosi e la dirigenza bianconera nutrivano nei confronti degli uomini di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, in particolare, è stata scelto da Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Pavel Nedved per dare una chiara identità di gioco alla squadra, in modo tale da coniugare i successi al bel gioco, ma degli schemi mostrati ai tempi del Napoli si è visto ben poco. Il club bianconero ha conquistato il suo nono scudetto di fila, certo, ma non ha avuto una vera rivale che potesse tenerle testa sino al termine della stagione, visti gli alti e bassi dell’Inter e il tracollo post-lockdown della Lazio. La classifica parla chiaro, i nerazzurri hanno chiuso ad un ... Leggi su sportface

