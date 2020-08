Italiano verso i playoff: "Spezia, attenzione al Chievo" (Di venerdì 7 agosto 2020) LA Spezia - " Ieri è stata davvero una grande emozione , i nostri tifosi ci mancavano tantissimo e sono stati capaci di infonderci quella carica necessaria per affrontare al massimo i playoff; ora ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Italiano verso Italiano verso i playoff: "Spezia, attenzione al Chievo" Corriere dello Sport.it Coronavirus, grazie ai Lions italiani raccolti 6 milioni di euro e consegnati 40 respiratori

Si è concluso all’Ospedale di Codogno – luogo simbolo della lotta contro il Covid – alla presenza dell’assessore alla sanità della Regione Lombardia Giulio Gallera il più recente progetto dei Lions it ...

Salta il bonus ristoranti. Stoppani, Fipe: «Settore al collasso, abbassare l’Iva»

Sembrava fatta: invece, a quanto si apprende da una fonte di Governo, la proposta «bonus ristoranti» finalizzata a risollevare i consumi di uno dei settori più colpiti dalla pandemia è stata accantona ...

