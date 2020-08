Il virus riprende il galoppo: 552 casi odierni. L’infettivologo Bassetti: controlli più stretti su chi arriva (Di venerdì 7 agosto 2020) Il dato non è incoraggiante. Salgono ancora i nuovi casi di Coronavirus in Italia: 552 contagi nelle ultime 24 ore, 249.756 da inizio emergenza. Tale l’esito del report giornaliero diffuso dal Ministero della Salute e pubblicato sul sito della Protezione Civile. Ieri i casi erano stati 402. Nessuna regione a zero contagi In tutte le regioni italiane c’è stato almeno un nuovo caso di Coronavirus nelle ultime 24 ore. E ancora una volta i migranti positivi fanno lievitare il numero dei contagi. Accade in Sicilia, dove su 24 nuovi casi 17 sono di migranti infetti. E accade in Basilicata dove su 21 nuovi casi 20 riguardano il focolaio del centro di accoglienza all’Hotel Old West a Ferrandina, in provincia di Matera. Il Veneto è attualmente la ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Il virus riprende il galoppo: 552 casi odierni. L’infettivologo Bassetti: controlli più stretti su chi arriva… - enniogiannascol : @veneto_ Ieri il Cazzaro verde è stato a Chieti, decine di selfie senza mascherina ?????? Covid19, il virus riprende… - Marghe0855 : RT @enniogiannascol: Ieri il Cazzaro verde è stato a Chieti, decine di selfie senza mascherina ?????? Covid19, il virus riprende quota: in Ab… -

Ultime Notizie dalla rete : virus riprende Covid19, il virus riprende quota: in Abruzzo 39 i nuovi positivi - Ultime Notizie Cityrumors.it - News Ultima ora CityRumors.it Coronavirus, focolaio a Controguerra. Chiusa l’AviCoop di Controguerra

CONTROGUERRA – Focolaio di Covid-19 allo stabilimento Amadori di Controguerra (Teramo), dove sono stati accertati nove casi tra i dipendenti dello stesso turno di lavoro, a cui si aggiungono tre casi ...

San Giuliano Terme: 110mila euro per la ripartenza della scuola

Ammontano a circa 110 mila euro le risorse che il Ministero dell'Istruzione ha dedicato al Comune di San Giuliano Terme per adeguare i propri spazi in vista della ripartenza dell'anno scolastico in pr ...

CONTROGUERRA – Focolaio di Covid-19 allo stabilimento Amadori di Controguerra (Teramo), dove sono stati accertati nove casi tra i dipendenti dello stesso turno di lavoro, a cui si aggiungono tre casi ...Ammontano a circa 110 mila euro le risorse che il Ministero dell'Istruzione ha dedicato al Comune di San Giuliano Terme per adeguare i propri spazi in vista della ripartenza dell'anno scolastico in pr ...