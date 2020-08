Il maggiore "Serpico" in procura: "Un pusher accusò i carabinieri-boss" (Di venerdì 7 agosto 2020) Nino Materi Il comandante Papaleo per 5 ore davanti ai pm di Piacenza Rocco Papaleo, non l'attore. Il carabiniere. Ma pure lui col bernoccolo del palcoscenico. I cronisti di nera che lo hanno conosciuto nelle sedi (Vigevano, Piacenza, Cremona) in cui si è sempre distinto per intuito, rigore e senso del dovere, ricordano infatti con «gratitudine» le brillanti conferenze stampa del maggiore Papaleo che garantivano sempre un titolo da prima pagina. Roba gustosa, del tipo: «Infermiera 33enne bussa di notte ai carabinieri: mio marito è affamato di sesso, ma io voglio dormire»; «Parrucchiera 35enne spacca il naso al marito: a letto non è più lui»; «Sorprende la moglie a guardare Rocco Siffredi all'Isola dei Famosi: rompe la tv con una mazza». A illustrare queste e altre ... Leggi su ilgiornale

