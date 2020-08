Genoa, striscione dei tifosi: “Le chiacchiere stanno a zero, Nicola genoano vero” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Le chiacchiere stanno a zero, Didi Nicola Genoano vero”. E’ questo lo striscione degli ultras della Brigata Speloncia in difesa del tecnico Davide Nicola, che con l’arrivo del ds Daniele Faggiano al Genoa sembra a rischio esonero nonostante la salvezza conquistata e un anno di contratto ancora in essere. Prosegue dunque la mobilitazione da parte dei tifosi del Grifone per quanto riguarda la conferma di Nicola. Leggi su sportface

rep_genova : Genoa, striscione a favore di Nicola al centro sportivo di Pegli [aggiornamento delle 16:25] - a99904573 : RT @TuttoMercatoWeb: ??'Le chiacchiere stanno a zero, Didi Nicola genoano vero': striscione esposto dai tifosi del #Genoa all'esterno della… - gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: ??'Le chiacchiere stanno a zero, Didi Nicola genoano vero': striscione esposto dai tifosi del #Genoa all'esterno della… - sportface2016 : #Genoa, striscione dei tifosi a sostegno di Davide #Nicola - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: ??'Le chiacchiere stanno a zero, Didi Nicola genoano vero': striscione esposto dai tifosi del #Genoa all'esterno della… -