Garcia: «Ho un messaggio per i miei amici della Roma, ce l’abbiamo fatta!» (Di sabato 8 agosto 2020) Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione dei francesi ai quarti di Champions Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dei francesi contro la Juve. Sconfitta che permette comunque ai transalpini di qualificarsi ai quarti di Champions League. Queste le parole del tecnico che dedica la qualificazione agli amici della Roma (dove ha allenato). «Ho un messaggio per i miei amici di Roma e della Roma: Ragazzi ce l’abbiamo fatta!. Il fatto di credere in noi stessi è stato determinante. Ci voleva questo spirito e questa ambizione di fare gol. Il rigore che prendiamo che non c’era per ... Leggi su calcionews24

