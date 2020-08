Friedkin, e se il regalo per la Roma fosse Conte? (Di venerdì 7 agosto 2020) Dan Friedkin non avrà molto tempo per mettere in piedi il suo primo progetto sportivo e industriale legato alla Roma dopo che il closing sarà stato completato consentendogli di entrare nelle stanze che contano a Trigoria. Poche settimane nelle quali dovrà prendere decisioni operative fondamentali sulla struttura del club, cambiare il management e decidere a chi affidare la parte tecnica anche alla luce del deludente finale di stagione culminato nella lezioni subita dal Siviglia in Europa League.La casella vuota è quella del direttore sportivo e le voci si sprecano portando anche a Walter Sabatini (sotto contratto però con il Bologna) o Fabio Paratici, uomo che nella Juventus ha ricevuto un anno e mezzo fa la piena investitura da Agnelli. Profili difficili da raggiungere, dunque, tanto da lasciare aperta la porta anche ... Leggi su panorama

