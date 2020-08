Fallimento di Sarri! Juve fuori dalla Champions agli ottavi col Lione (Di venerdì 7 agosto 2020) La Juventus esce dalla Champions League agli ottavi nonostante la vittoria per 2-1 contro il Lione. Due rigori nel primo tempo, segnano Depay e Ronaldo, nella ripresa il portoghese fa 2-1 con un super gol ma non basta. Leggi su tuttonapoli

La Juventus esce dalla Champions League agli ottavi nonostante la vittoria per 2-1 contro il Lione. Due rigori nel primo tempo, segnano Depay e Ronaldo, nella ripresa il portoghese fa 2-1 con un super ...

Appena dopo il cooling-break, al 70', Sarri manda in campo Danilo per Cuadrado e l’atteso ... Finisce 2-1 dopo sei minuti di recupero, ma non basta: arriva ancora un fallimento Champions per i ...

