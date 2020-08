Epic Games presenta 3 out of 10, una sitcom 'giocabile' ambientata nel peggior studio di sviluppo del mondo (Di venerdì 7 agosto 2020) Terrible Posture Games, lo sviluppatore dietro Mothergunship e Tower of Guns, ha rivelato 3 out of 10, una "sitcom giocabile" a episodi gratuita che è disponibile su Epic Games Store.3 out of 10 è descritto come "in parte animazione, in parte gioco" e segue le tribolazioni degli sfortunati dipendenti di Shovelworks, il "peggior studio di sviluppo di giochi del mondo", un team che, come avrete intuito, dovrà vedere se uno dei suoi giochi avrà una valutazione di 3 su 10.Ogni episodio completamente doppiato e animato combina sequenze di storie e minigiochi che abbracciano il genere in un'unica narrativa generale; l'episodio uno mette in scena il nuovo animatore di Shovelworks, Midge Potters, che tenta di ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #3OutOf10 è una 'sitcom giocabile' ambientata nel peggior studio di sviluppo del mondo. - S4NthTV : Nuovi giochi gratis su Epic Games (PC)! Prossima settimana vedremo di portare in live (chiaramente in coop) la camp… - S4NthTV : Nuovi giochi gratis su Epic Games (PC)! Prossima settimana vedremo di portare in live (chiaramente in coop) la camp… - gamepaleu : Epic Games Store: I Giochi gratuiti del 6 e 13 Agosto 2020 #epicgamestore - GamesPaladinsIT : Control: La nuova espansione AWE arriva ad Agosto su PS4, Xbox One e su Epic Games Store -