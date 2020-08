Coronavirus Lazio, al via i test alla barriera autostradale: controlli su tutti i viaggiatori provenienti dall’Est Europa (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono partiti i test presso la barriera autostradale di Roma Est e Roma Nord sui viaggiatori provenienti dall’Est Europa. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio. ‘Un ringraziamento per la preziosa collaborazione a Autostrade dei Parchi e Polstrada’. I casi positivi al test sierologico verranno immediatamente isolati e sottoposti al tampone rapido. ‘I primi test sono stati effettuati su tre minivan e sono risultati tutti negativi. Si ringraziano gli operatori del Servizio sanitario regionale e le unità mobili USCA-R’ – lo dichiara l’assessore D’Amato. Al momento – come fa sapere l’Unità di Crisi della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

RaiNews : L'Assessore alla Sanità della Regione Lazio,Alessio D'Amato comunica che sono iniziati i test alla barriera autost… - mar_aie : RT @LelloForlini: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio:Sono arrivate le prime dosi del vaccino contro il #covid19 all'Istituto Spalla… - scafato : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: Sono arrivate le prime dosi del vaccino contro il #covid19 all'Istituto Spalla… - CorriereCitta : Coronavirus Lazio, al via i test alla barriera autostradale: controlli su tutti i viaggiatori provenienti dall’Est … - n_lored : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: Sono arrivate le prime dosi del vaccino contro il #covid19 all'Istituto Spalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio Coronavirus Roma, lo Spallanzani: "58 ricoverati, finora 570 dimessi". DIRETTA Sky Tg24 Milano-Sanremo in sicurezza, sospensione temporanea della circolazione per il passaggio della Classicissima

Imperia. Al fine di consentire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, della 111^ edizione della gara ciclistica internazionale “Milano – Sanremo”, prevista per il giorno 8 agosto, è stata dispost ...

Covid in provincia di Latina: due nuovi positivi

Rispetto alla giornata di giovedì, come reso noto dall’Asl, in provincia di Latina si registrano due nuovi casi di positività al Covid-19, trattati a domicilio e residenti nel capoluogo e nel Comune d ...

Imperia. Al fine di consentire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, della 111^ edizione della gara ciclistica internazionale “Milano – Sanremo”, prevista per il giorno 8 agosto, è stata dispost ...Rispetto alla giornata di giovedì, come reso noto dall’Asl, in provincia di Latina si registrano due nuovi casi di positività al Covid-19, trattati a domicilio e residenti nel capoluogo e nel Comune d ...