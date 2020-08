Coronavirus, focolaio a Mantova: i positivi salgono a 127 tra lavoratori e braccianti di un'azienda agricola (Di sabato 8 agosto 2020) Coronavirus, sale il numero dei positivi nel focolaio a Mantova: il numero totale oggi è salito a 127, con 101 persone contagiate nel reparto confezionamento e 26 casi tra i braccianti... Leggi su ilmessaggero

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio Coronavirus, Vercelli: focolaio dopo la serata in discoteca con un giovane dominicano, 37 contagiati Il Messaggero Coronavirus, più contagi tra i bambini e i ragazzi: "In aumento di sette volte"

Aumentano i contagi da coronavirus tra bambini, neonati e tra i ragazzi. Di sette volte per i primi, di sei per gli ultimi. È quanto emerge dai nuovi dati sulla pandemia di Covid-19 diffusi dall'Oms.

Coronavirus, Sileri: “Chiudere l’Italia è stata una scelta coraggiosa”

Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, ha rivendicato la decisione di chiudere interamente l’Italia nei momenti di maggiore criticità della pandemia. Una scelta che è stata immune da polemiche, ...

