Bergamo, infermiere ruba il bancomat di un paziente Covid in fin di vita e sottrae 7mila euro (Di venerdì 7 agosto 2020) Un fatto gravissimo, che sta facendo inorridire. Protagonista negativo un infermiere. Proprio nei giorni peggiori dell’epidemia, quando la disperazione si diffondeva in tutta Italia, lui ne ha approfittato per sottrarre denaro. La storia parte il 13 marzo scorso, in piena emergenza Covid, quando un pensionato di 66 anni stava male ed era stato necessario ricoverarlo in terapia intensiva. E un mese dopo, il 14 aprile, purtroppo l’uomo è morto a causa del coronavirus. L’infermiere si è impossessato del bancomat Ma questa tragedia non ha fermato un infermiere di 41 anni che gli ha sottratto il bancomat e il Pin, riuscendo a derubarlo di ben settemila euro. La vicenda, che vede come vittima un uomo di Cividate al ... Leggi su secoloditalia

