Arthur Juventus, ferri corti col Barça: la decisione del brasiliano (Di venerdì 7 agosto 2020) Arthur Juventus – La Juventus si prepara adesso ad accogliere Arthur in vista della prossima stagione. Il centrocampista brasiliano rientra nello switch col Barcellona, con Pjanic che farà il percorso inverso approdando sotto i riflettori del Camp Nou. Adesso cambia tutto: è rottura definitiva con gli azulgrana e adesso arriva la decisione del calciatore dopo il caso scoppiato alla Masia. Arthur Juve: si va verso la rescissione col Barça Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Calciomercato.com” Arthur, nelle prossime ore, sarà definitivamente libero dal Barça. Le parole di Bartomeu hanno lanciato già il segnale e adesso il calciatore carioca si appresta a concludere subito la ... Leggi su juvedipendenza

