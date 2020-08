Alba Parietti e le foto ritoccate: «Mi piace apparire bella» (Di venerdì 7 agosto 2020) La showgirl non nasconde di “aggiustare” le immagini che posta sui social: «Rivendico la mia vanità» Leggi su media.tio.ch

Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, al Grande Fratello Vip 5 - infoitcultura : Alba Parietti, il lutto e la polemica: “Non trovo carino…” - SaCe86 : Il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, al #GFVip 5 - sere__nere : @Viperissima_ Anche il figlio di Alba Parietti - CrescenzoFilo : RT @trash_italiano: Il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, al Grande Fratello Vip 5 -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

Cambio di look inatteso e inaspettato per Alba Parietti. Ma qual è stata la scelta della showgirl? I suoi fan sono rimasti sorpresi. Alba Parietti è senza alcun dubbio una delle showgirl che hanno mag ...ROMA - Alba Parietti non si nasconde. La showgirl italiana ha sempre amato la sincerità, anche se questo a volte l’ha resa impopolare. Anche in questa occasione sceglie questa strada. Il settimanale ...