Via il segreto sul dossier Covid e ora Conte fa marcia indietro (Di giovedì 6 agosto 2020) Colpo di scena! Domani (oggi 6 agosto 2020) saranno rese pubbliche tutte le informazioni che il Governo insistentemente aveva deciso di secretare. A farlo sarà la Fondazione Einaudi, attraverso il proprio sito web, che aveva dato inizio alla storia facendo ricorso al Tar dopo che gli era stata più volte negata la possibilità di poter visionare i documenti. Così il premier Giuseppe Conte, fa marcia indietro e toglie il segreto di Stato sul dossier del Comitato tecnico scientifico sulla base del quale sono state prese le importanti decisioni in merito al lockdown nei mesi di marzo e aprile. Gli avvocati Rocco Todero, Andrea Pruiti ed Enzo Palumbo hanno ricevuto la comunicazione da parte dell’esecutivo della desecretazione dei verbali ieri sera, pochi minuti dopo ... Leggi su ilparagone

Protesta dei parlamentari leghisti sulla decisione del premier Conte di ricorrere per il mantenimento del segreto atti Coronavirus.Dopo l’annuncio di essere sotto processo per la gestione della crisi sanitaria Covid, in arrivo un altro vespaio di polemiche per Giuseppe Conte e il suo operato durante il Coronavirus. Nell’aula del ...