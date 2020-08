Valbondione, dispersi in montagna: salvati grazie al Gps del cellulare (Di giovedì 6 agosto 2020) Bergamo, 6 agosto 2020 - Due ragazzi sono stati tratti in salvo la scorsa notte dopo essersi persi sul sentiero che collega Valbondione con il rifugio Coca, inviando la loro posizione con il Gps del ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Valbondione dispersi

IL GIORNO

Bergamo, 6 agosto 2020 - Due ragazzi sono stati tratti in salvo la scorsa notte dopo essersi persi sul sentiero che collega Valbondione con il rifugio Coca, inviando la loro posizione con il Gps del c ...I Vigili de fuoco di Clusone sono intervenuti nella serata di mercoledì 5 agosto per recuperare una coppia di ragazzi dispersi nel tragitto che collega Valbondione al rifugio Coca. I due sono stati so ...