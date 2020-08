Roma: incendio divampa in una cantina (FOTO) (Di giovedì 6 agosto 2020) Un incendio è divampato in via F.Sapori all’altezza del civico 38 questa mattina, intorno alle ore 10:50. Le fiamme si sono propagate all’interno di una cantina per cause ancora da accertare, ma fortunatamente non hanno interessato i locali circostanti. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto è intervenuto il personale dei vigili del fuoco dell’Eur (11a), il carro autoprotettori e l’autobotte di Prati. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

