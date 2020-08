Previsioni Meteo, nuova ondata di caldo in Europa: Parigi verso +38°C, Londra verso +32°C, temperature in aumento anche al Nord Italia (Di giovedì 6 agosto 2020) Previsioni Meteo – Il mese di luglio è terminato all’insegna del caldo per le grandi città dell’Europa occidentale, come Parigi e Madrid, con le temperature che hanno raggiunto i +39°C nel pomeriggio del 31 luglio, ma nei primi giorni di agosto i valori hanno seguito una tendenza più vicina alla normalità in entrambe le città. Dopo una breve tregua, un altro round di caldo estremo colpirà queste città e molte altre nel corso del weekend. Le temperature hanno iniziato ad aumentare già oggi, giovedì 6 agosto, ma raggiungeranno il picco in molte aree domani e ancora nei giorni a seguire. Mentre alcune località sperimenteranno solo qualche pomeriggio con ... Leggi su meteoweb.eu

