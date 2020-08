Mps in profondo rosso ( perdita di 1,1 mld nel semestre) e spunta l’ipotesi di nuovi aiuti pubblici nel decreto agosto (Di giovedì 6 agosto 2020) Banca MPS chiude i primi sei mesi dell’anno con perdite per quasi 1,1 miliardi di euro (845 milioni relativi al solo periodo aprile – giugno). Ma le indiscrezioni su un possibile nuovo intervento da parte del Tesoro sostengono il titolo in borsa. Qualcosa più che indiscrezioni a dire il vero, visto che alcune righe del decreto agosto sono dedicate ad un nuovo possibile intervento di ricapitalizzazione della banca senese con uno stanziamento fino a 1,5 miliardi di euro. Già oggi il Tesoro possiede il 68% della banca, acquistato nel 2017 staccando un assegno da 6,9 miliardi che hanno salvato l’istituto. Il Mef pagò le azioni MPS 4,28 euro l’una. Oggi valgono 1,5 euro, il 65% in meno. Una perdita potenziale per lo Stato di 4,5 miliardi. In basi agli impegni con Bruxelles lo Stato dovrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano

Banca MPS chiude i primi sei mesi dell'anno con perdite per quasi 1,1 miliardi di euro (845 milioni relativi al solo periodo aprile – giugno). Ma le indiscrezioni su un possibile nuovo intervento da p ...

Piazza Affari: in perdita Banca MPS

istituto di Rocca Salimbeni. FTSE MIB. Monte Paschi. Banca Monte dei Paschi. (Teleborsa) - Si muove in profondo rosso l', che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,11% sui valori precedent ...

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso l', che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,11% sui valori precedent ...