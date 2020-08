Migranti, Di Maio: “Trovata intesa, la Tunisia bloccherà i gommoni” (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA – “Sulla questione migranti ho sempre detto che con le urla e gli slogan non si sarebbe trovata alcuna soluzione. Per fermare gli sbarchi dalla Tunisia serviva concretezza e dialogo con le autorità tunisine. È quello che questo governo sta facendo e i primi risultati stanno arrivando”. Così ha scritto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in un post su Facebook, per annunciare che “le autorità tunisine si stanno attrezzando con mezzi che hanno il compito di fermare le partenze. E sono già diversi i barchini, partiti per l’Italia, fermati a ridosso delle coste tunisine”. Leggi su dire

Luigi Di Maio assicura di non sentire più Matteo Salvini, ma i toni usati dall'ex leader del Movimento 5 Stelle sembrano proprio quelli leghisti. Al centro del dibattito, come da settimane a questa pa ...

Cooperazione allo sviluppo: le occasioni mancate dell'Italia

Non è togliendo pochi milioni di euro di investimenti in aiuti (6,5) al Tunisi, come ha fatto il ministro degli Esteri Di Maio qualche giorno fa, che si costringe un Paese a fare da gendarme, non lo s ...

