Maltempo, forti temporali al Sud: nubifragi da Taranto a Messina e freddo anomalo come se fossimo in pieno autunno [FOTO e DATI] (Di giovedì 6 agosto 2020) È un’altra giornata all’insegna del Maltempo al Sud. forti temporali stanno colpendo parti della Puglia (zona meridionale ma anche il Foggiano), Basilicata, Campania e Calabria, soprattutto nel Cosentino e nel Crotonese. Un altro forte temporale si è formato intorno alle 14:30 sui Peloritani e ora sta colpendo lo Stretto di Messina con nubifragi e grandine, dirigendosi verso Reggio Calabria. Questo temporale ha comportato un drastico calo delle temperature, scese attualmente a +18-19°C in pieno giorno. Forte pioggia segnalata anche a Taranto. Tra i DATI pluviometrici più importanti di oggi, giovedì 6 agosto, segnaliamo: 44mm a Ururi, 43,6mm a Colletorto, 30mm a Gambatesa, 29,5mm a Baselice, 25,2mm a ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo forti Maltempo, forti temporali in Molise: allagamenti a Termoli e Campomarino Lido, disagi per la popolazione [ ... Meteo Web Maltempo nel Foggiano, alcune zone in codice rosso

(NOINOTIZIE) Il dipartimento della protezione civile ha diffuso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20 di domani venerdì 7 agosto. Si fa riferimento a “persistenza di precipitazioni sparse, ...

Maltempo, è allerta arancione fino a domani. La Protezione civile avvisa: «Prudenza, in arrivo forti temporali» - La mappa

Dopo i rovesci di ieri, oggi l'allerta passa da gialla e arancione nel Salento, Il cielo, plumbeo un po' ovunque nella provincia leccese, promette forti temporali e la Protezione civile, che ha già di ...

